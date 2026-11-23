Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Желтый уровень погодной опасности из-за резкого ухудшения метеоусловий будет действовать в столичном регионе с 09:00 вторника, 24 ноября, до конца суток среды, 25 ноября. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Днем во вторник в некоторых районах Москвы и Подмосковья возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, а также гололедица на дорогах. В вечернее время ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, прогнозируются метель и гололедица.

В Гидрометцентре уточнили, что с вечера вторника до вечера среды северный ветер усилится. Его порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что 24 ноября в Москве сформируется снежный покров высотой 5–7 сантиметров. На следующий день снег продолжится, а сугробы могут достигнуть 9 сантиметров.

Столбики термометров в указанные дни будут показывать от минус 1 до минус 4 градусов, а выпавший снег, вероятно, уже не растает до весны. Причиной непогоды станет балканский циклон.

