Фото: MAX/"Международный аэропорт Внуково"

Сотрудники таможни аэропорта Внуково остановили попытку незаконного ввоза из Турции 16 старинных серебряных монет стоимостью 156 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба таможни.

23-летнего пассажира остановили в "зеленом" коридоре. Монеты обнаружили в его ручной клади. По данным пресс-службы, молодой человек знал о правилах перемещения культурных ценностей, однако, по его словам, "не захотел оплачивать услуги министерства культуры".

Экспертиза установила, что монеты изготовлены из серебряных сплавов 500-й и 900-й проб, их возраст составляет 100 лет и более. По факту возбудили уголовное дело по статье 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей"). Санкция статьи предусматривает штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы сроком на 5 лет.

Ранее гражданин России пытался вывезти 136 миллионов рублей в Узбекистан, но был остановлен таможенниками в московском аэропорту Шереметьево. При досмотре багажа в чемодане нашли 108 перетянутых резинками пачек с банкнотами номиналом 5 тысяч рублей на общую сумму 129 миллионов. Еще 7 миллионов рублей находились у мужчины в ручной клади. Давать объяснения о происхождении средств россиянин отказался.

