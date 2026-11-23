Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В конце месяца, 28 и 29 ноября, на Московском центральном кольце (МЦК) изменится график движения составов из-за ремонта платформы на станции Нижегородская. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

В течение двух дней специалисты будут бетонировать плиту платформы. Для проведения работ и безопасного использования строительной техники временно ограничат движение по первому и второму путям возле станции. Поезда направят по соседним путям в обоих направлениях.

Из-за изменений часть составов проедет без остановок на станциях Дубровка, Измайлово, Белокаменная, Автозаводская, Угрешская, Нижегородская и Новохохловская. Некоторые поезда временно исключат из расписания, а другие будут курсировать по укороченным маршрутам.

Наиболее заметные корректировки предусмотрены на 29 ноября – в период, когда движение по двум путям будет закрыто. В МЖД рекомендовали пассажирам учитывать изменения при планировании поездок.

Ранее на МЖД завершили подготовку подвижного состава к зимнему сезону. Специалисты проверили системы отопления, тормозное оборудование и аккумуляторы поездов, а также заменили технические жидкости на зимние.

Кроме того, к морозам подготовили 57 установок для очистки контактной сети от наледи и 21 вибропантограф, который сбивает лед с проводов во время движения составов.

