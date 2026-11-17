Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Российские железные дороги перешли на зимний режим работы. Для борьбы со снегом и наледью подготовили более 1 450 единиц снегоочистительной и снегоуборочной техники, сообщает РЖД в мессенджере МАХ.

Кроме того, на сети используют свыше 40 тысяч устройств автоматической очистки стрелочных переводов от снега и более 15,5 тысячи устройств электрообогрева.

Также для работников, которые трудятся на открытом воздухе, оборудовали более 15,8 тысячи пунктов обогрева.

Ранее Минтранс России сообщил о завершении подготовки федеральных трасс к зимнему сезону. Для их обслуживания в снегопады и гололедицу планируют задействовать более 11 тысяч единиц спецтехники.

Противогололедные материалы разместили на 950 площадках, а для водителей и дорожных служб оборудовали около тысячи отапливаемых стоянок и помещений.

