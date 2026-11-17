Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Музыкальные исполнители Ваня Дмитриенко и Akmal' (настоящее имя – Акмаль Ходжаниязов. – Прим. ред.) являются самыми яркими молодыми певцами. Такое мнение в беседе с Пятым каналом выразил народный артист России Григорий Лепс.

Певец назвал Дмитриенко "хорошим и талантливым мальчиком", а Akmal', по его словам, является великолепным человеком во всех отношениях.

Дмитриенко 21 год. Артист начал свой профессиональный путь с кавер-версий в TikTok, а в 2021 году получил широкую известность благодаря песне "Венера – Юпитер". За эту композицию исполнитель получил "Золотой граммофон", став самым молодым его обладателем в истории премии.

Akmal’ в 13 лет дошел до финала шоу "Голос. Дети" в составе команды рэпера Басты (настоящее имя – Василий Вакуленко. – Прим. ред.). Хит певца "Из-за тебя" собрал 84 миллиона просмотров на видеохостинге YouTube.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты всероссийского опроса, согласно которому певец Сергей Лазарев с результатом в 20% возглавил рейтинг лучших российских исполнителей 2026 года, а Полину Гагарину пятый год подряд признали сильнейшей отечественной певицей.

На втором месте оказался исполнитель Баста с 17%, на третьем – Лепс с 16%. По 12% набрали Дмитриенко и Денис Майданов, 11% – у Димы Билана.