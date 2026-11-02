Россияне назвали Лазарева лучшим исполнителем 2026 года

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Певец Сергей Лазарев возглавил рейтинг лучших российских исполнителей 2026 года, а Полину Гагарину пятый год подряд признали сильнейшей отечественной певицей. Об этом сообщил Аналитический центр ВЦИОМ, опубликовав результаты всероссийского опроса.

За Лазарева отдали голоса 20% респондентов. На втором месте – исполнитель Баста (настоящее имя – Василий Вакуленко. – Прим. ред.) с 17%, на третьем – Григорий Лепс с 16%. По 12% набрали Ваня Дмитриенко и Денис Майданов, 11% – у Димы Билана.

В женской части рейтинга Гагарина получила 23%. Татьяну Куртукову назвали лучшей 20% участников опроса, Татьяну Буланову – 14%. Zivert (настоящее имя – Юлия Зиверт. – Прим. ред.) набрала 13%, BEARWOLF (настоящее имя – Валерия Василевская. – Прим. ред.) – 10%.

Опрос провели 14 октября. В нем участвовали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет, имеющих доступ в интернет. Предельная погрешность при вероятности 95% не превышает 2,5%.

Ранее Лазарев раскрыл, что входит в его личный райдер и в райдер его танцевального коллектива. Артисты балета просят оставлять им ягоды, колбасы, сыры и другие продукты. Певец отметил, что его пищевые запросы гораздо скромнее: "йогурт, помидорчик, лимончик – все!".