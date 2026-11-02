Культурные и досуговые центры приглашают на мероприятия ко Дню народного единства

Фото: пресс-служба ГБУ города Москвы ОКЦ САО

Объединения культурных и досуговых центров Москвы представят порядка 260 мероприятий, посвященных Дню народного единства. В программе – выставки, концерты, викторины и творческие мастер-классы.

Жителям и гостям города расскажут о народах России, их традициях, культуре и ремеслах. Участники смогут ответить на исторические и географические вопросы, а также увидеть выступления известных творческих коллективов Москвы. Вход на большинство мероприятий свободный.

Выставки, викторины и концерты в Южном и Юго-Восточном округах

3 ноября в библиотеке № 138 на улице Касимовская, доме 21, пройдет книжно-иллюстративная выставка о России, государственных символах и исторической литературе. В библиотеке № 158 на улице Дорожной, доме 20, корпусе 1, посетители узнают об известных личностях XVII века – Иване Сусанине, Дмитрии Пожарском, Козьме Минине. Оба мероприятия будут проходить с 12:00 до 20:00.

4 ноября на открытой площадке по адресу улица 1-я Вольская, дом 15, корпус 1, состоится концерт "Мы – вместе! В этом наша сила!". Творческие коллективы ОКЦ Юго-Восточного административного округа представят вокальные номера и стихотворения о России. Вместе с тем пройдут викторины и конкурсы. Начало запланировано на 11:00.

Культурное наследие народов России в Северо-Западном и Северном округах

До 30 ноября в Музыкальной гостиной культурного центра "Алые паруса" на улице Свободы, доме 91, открыта выставка живописных работ "Старинные города России". На картинах изображена архитектура Дербента, Ростова Великого, Казани, Великого Новгорода, Пскова и Смоленска. Экспозиция работает каждый день с 09:00 до 21:00.

3 ноября во Дворце творчества детей и молодежи "Хорошево" на улице Маршала Тухачевского, доме 20, корпусе 1, пройдет концерт "ХОРОШо вместе". Творческие коллективы выступят с традиционными татарскими, марийскими, мордовскими, башкирскими, русскими и удмуртскими танцами. Также зрителей ждут ансамблевые песни и многоголосое пение. Для посещения мероприятия необходима предварительная регистрация. Начнется выступление в 19:00.

5 ноября в 12:00 в библиотеке № 31 на улице Усиевича, доме 23, заработает экспозиция "Народы дружат сказками", посвященная легендам Кавказа, преданиям Поволжья, знаменитым сюжетам Сибири, Урала и Крайнего Севера. В этот день с 12:00 до 13:00 все желающие смогут принять участие в игре на знание литературных героев. Посетить выставку можно будет до 15 ноября.

Национальные костюмы и народные игры в Троицком и Новомосковском округах

3 ноября в 11:00 в Доме культуры "Кленово" в селе Кленово на улице Садовой, доме 5б, пройдет интерактивная акция "Россия – Родина моя". Гостям продемонстрируют национальные наряды русских, казахов, ненцев, белорусов и кубанских казаков. Также зрителей ждет народная музыка, танцы и интерактивы.

Программа "Игры народов России" состоится 6 ноября в 13:00 в библиотеке № 258 в поселке Воскресенское, доме 39. Для гостей подготовили лекцию и традиционные русские, марийские, чувашские и татарские игры.

Традиционная роспись и открытки для бойцов СВО в Западном округе

4 ноября в культурном центре "Рублево" на улице Василия Ботылева, доме 43, заработает экспозиция игрушек и предметов быта в технике жостовской, хохломской, городецкой и гжельской росписи. Также там продемонстрируют акварельные пейзажи и ярких матрешек. Выставка будет открыта до 4 декабря. Посетить ее можно с понедельника по воскресенье с 09:00 до 22:00.

В Детском парке "Фили" 4 ноября в 11:30 пройдет увлекательный квест на знание фактов о стране. В 12:00 стартует интерактивная программа с конкурсами и подвижными играми для всей семьи. Там же состоятся мастер-классы по созданию открыток для бойцов спецоперации.

Гастротур и познавательная программа в Юго-Западном округе

4 ноября в 14:00 у главной сцены в сквере Олимпийских чемпионов пройдет "Всенародный гастрономический тур". Участники приготовят кашу в 200-литровом казане. Шеф-повара проведут мастер-классы по приготовлению традиционных блюд. Гостям подадут марийскую кашу "шыл пучымыш", старинное русское жаркое, поморскую "помакуху", убанскую заправную похлебку и башкирскую "аумаля".

15 ноября на фестивале "Калмыцкая культура рядом" в библиотеке № 190 на улице Профсоюзной, доме 115, корпусе 1, откроется выставка-панорама об истории и культуре калмыков. Дети сыграют в игры и послушают небольшую лекцию, а взрослые и подростки поучаствуют в мастер-классе по валянию шерсти, а также уроке калмыцкой каллиграфии и азбуки. В конце всех ждет выступление калмыцких музыкантов. Мероприятие будет проходить с 11:00 до 18:00.

Концерт и спортивная тренировка в Восточном округе и Зеленограде

Открытую тренировку по боксу ко Дню народного единства проведут 3 ноября в 19:00 в Зеленограде, корпусе 1132. Приемы продемонстрирует кандидат в мастера спорта по боксу, призер чемпионатов Москвы и Московской области, победитель международных соревнований Алексей Бурцев. Участвовать могут горожане в возрасте от 6 лет, регистрироваться заранее не нужно.

В районе Перово на улице Мартеновской, доме 7, 8 ноября в 15:00 состоится концерт "Страна сильна единством", в котором примет участие хор "Терлецкая дубрава". В программу войдут произведения советских и российских композиторов, танцы и стихи. Зрителями могут стать жители и гости города старше 12 лет.

Вместе с тем с 2 по 8 ноября в кинотеатрах сети "Москино" пройдут бесплатные показы в рамках Международной недели "Народы России". Зрителям представят десятки художественных и документальных кинокартин о разных культурах.

Программа ко Дню народного единства пройдет и в кинопарке "Москино" – 4, 7 и 8 ноября гостей ждут театрализованные представления, спортивные соревнования и мастер-классы.

