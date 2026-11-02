Семь человек госпитализированы после массового отравления рыбой в Саратовской области

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Семь жителей Пугачева Саратовской области были доставлены в больницу с ухудшением самочувствия после покупки рыбы в одном из местных магазинов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

Состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное. В настоящее время медики проводят обследования, необходимые для установления точной причины недомогания.

Ранее пятеро детей были госпитализированы из Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации "Балашихинский" после заражения ротавирусной инфекцией. Их состояние оценивалось как удовлетворительное и стабильное.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Следователями провели допросы, истребовали всю необходимую документацию и осмотрели место происшествия с участием сотрудников Роспотребнадзора.

