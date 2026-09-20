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20 сентября, 19:15

Происшествия

12 новосибирских хоккеистов попали в больницу с отравлением в Иркутске

Фото: vk.ru/proc_38

В Иркутске 12 юных хоккеистов новосибирского "Авангарда" доставлены в больницу с признаками кишечной инфекции. Об этом ТАСС рассказал директор клуба Артем Попов.

По его словам, команда из 18 человек ехала в поезде, и после прибытия у ребят появились симптомы отравления. Их рвало, из-за чего сразу вызвали скорую помощь.

В настоящее время состояние 12 госпитализированных спортсменов улучшилось. Официальную информацию о причинах отравления в клубе ждут 21 сентября.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области начало эпидемиологическое расследование. Все мальчики обследованы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Для лабораторных исследований отобраны пробы воды, пищевых продуктов, а также биоматериал от заболевших и контактных лиц. Прокуратура региона организовала проверку.

Всего на соревнования в Приангарье выехали 36 мальчиков от 12 до 14 лет из двух новосибирских команд. Вторая команда "Кристалл", которая ехала тем же поездом, не пострадала.

Как сообщил агентству директор "Кристалла" Сергей Слесарев, в составе также было 18 спортсменов. Команды ехали в разные города – в Иркутск и Ангарск, расположенный примерно в 50 километрах от областного центра.

Ранее 6 детей отравились в лагере "Юбилейный" на Сахалине, 4 из них доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Для выяснения обстоятельств случившегося проводятся следственные действия. Ход расследования контролирует руководство СУ СК России по региону.

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