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18 сентября, 10:03

Происшествия

Женщина и двое детей умерли в результате отравления в Саратовской области

Фото: sledcom.ru

В Калининске Саратовской области скончались 50-летняя женщина и двое детей 8 и 10 лет. По предварительным данным, причиной их смерти могло стать пищевое отравление, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По информации следствия, 18 сентября из дома, который находится на Коммунистической улице, госпитализировали четырех членов одной семьи: женщину и троих детей. Трое из них скончались, а третий ребенок остается под наблюдением врачей.

Точную причину смерти смогут установить после проведения судебно-медицинских исследований. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Назначены экспертизы, осматривается место происшествия, следователи допрашивают свидетелей. Руководитель следственного управления Дмитрий Костин поставил расследование на особый контроль.

Ранее во Франции отметили крупную вспышку сальмонеллеза, связанную с тыквенными семечками. С мая по август в разных регионах заразился 81 человек. Все заболевшие поправились, однако шестерым понадобилась госпитализация. Причиной назвали продукцию одного переработчика из департамента Ло и Гаронна, но источник загрязнения пока не установлен.

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