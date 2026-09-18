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18 сентября, 10:43

Политика

Вучич прибыл на Украину для участия во встрече Карпатской интеграционной инициативы

Фото: kremlin.ru

Президент Сербии Александр Вучич прибыл на Украину по приглашению украинского лидера Владимира Зеленского. О своем визите политик сообщил в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Он примет участие во встрече Карпатской интеграционной инициативы. Основная задача – развитие экономических связей, транспортных коридоров и инфраструктурных проектов на территории Большого Карпатского региона. Вучич подчеркнул, что участие в инициативе направлено на укрепление стабильности и мирного сотрудничества, что, по его словам, отвечает интересам граждан Сербии.

Карпатская интеграционная инициатива предполагает участие представителей восьми государств: помимо Украины и Сербии, в проект вовлечены Австрия, Чехия, Венгрия, Словакия, Польша и Румыния.

Ранее Вучич подчеркнул, что Сербия не перешла на сторону Украины после визита Зеленского в страну. Он напомнил, что Белград не вводил санкции против Москвы, а Киев, в свою очередь, не признал самопровозглашенную республику Косово.

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