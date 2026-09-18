Выходные в Москве пройдут без осадков

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В предстоящие выходные в Москве, 19–20 сентября, осадков не предвидится. Об этом рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с RT.

По его словам, в пятницу, 18 сентября, в первой половине дня в столице пройдет атмосферный фронт, что приведет к легким дождям.

"И после этого температура не слишком сильно изменится. Будет 18…19 градусов", – отметил синоптик.

В столице в субботу и в воскресенье днем также будет до 20 градусов. Ночью температура за счет облачной погоды с прояснениями не будет опускаться слишком сильно.

"Ожидается 5…10 градусов. Заморозков не ожидается", – дополнил Шувалов.

Однако в понедельник, 21 сентября, в Москву придет более ярко выраженный фронт, который принесет продолжительные дожди – от небольших до умеренных.

Ранее сообщалось, что порывистый ветер, листопад и интенсивные ливни придут в Москву на следующей неделе. Сильные дожди прогнозируются во вторник и четверг, 22 и 24 сентября. За 48 часов в столице выпадет до 44–49 миллиметров осадков, что составляет около 75% месячной нормы. Всего за неделю на каждый квадратный метр земли выльется до 5 ведер дождевой воды.