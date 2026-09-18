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18 сентября, 14:26

Мэр Москвы

Собянин и Цивилева навестили участников СВО в московском госпитале

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин и статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева посетили госпиталь ветеранов войн № 3, в котором проходят лечение и реабилитацию участники специальной военной операции.

Мэр отметил, что Москва вновь стала главным госпиталем, как в годы Великой Отечественной войны.

"Мы развернули целую сеть больниц для оказания помощи ребятам, участвующим в СВО. Сегодня в Москве открыто пять многопрофильных клиник, которые полностью посвящены только этой задаче. В рамках этого проводятся операции, реабилитация, протезирование, оказывается амбулаторная помощь", – добавил Собянин.

По его словам, в городе оказывается весь комплекс медицинской помощи независимо от того, откуда бойцы прибыли, где они прописаны, в каком регионе они проживают. При этом столица вместе с Минобороны будет продолжать оказывать полную помощь участникам СВО.

"Я надеюсь, что у них сложится полноценная мирная жизнь. Спасибо им огромное за их подвиг", – добавил Собянин, выразив также благодарность оборонному ведомству за совместную работу.

Мэр в разговоре с Цивилевой напомнил, что все начиналось с клиники и небольших отделений, однако в течение последних лет была развернута целая сеть по реабилитации и протезированию. При этом столичные медучреждения вышли на уровень высокого класса, а раненые бойцы получают полноценную помощь, становясь полноценными гражданами, указал Собянин.

Замминистра обороны, в свою очередь, добавила, что оборонное ведомство вместе с Москвой выстроило полный цикл оказания помощи участникам СВО: от попадания на лечение в госпиталь до дальнейшей реабилитации, протезирования, включая высокотехнологичные операции по трансплантации.

Кроме прочего, участники СВО получают помощь в Московском медицинском клиническом центре "Вороновское", где специализируются на протезировании и комплексной реабилитации. Там также открыт обучающий центр для тех, кто проходит длительное лечение, чтобы они могли обучаться и оставаться в периметре Минобороны.

Также Цивилева поблагодарила мэра столицы за взаимное сотрудничество. Она напомнила, что уже 4 500 стационарных коек работает и занято только для ветеранов специальной военной операции.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, госпиталь ветеранов войн № 3 является одним из крупнейших специализированных лечебных учреждений Москвы, оказывающим медицинскую помощь участникам специальной военной операции.

Здесь представлены кабинеты физиотерапии, зал бальнеотерапии с минеральными ваннами, роботизированная кинезиотехника и тренажеры с БОС-технологией для коррекции координации и работы с пораженными конечностями, 11 залов лечебной физкультуры. Кроме того, в блоке психологической помощи помогают бойцам преодолеть посттравматическое стрессовое расстройство и другие осложнения после боевой травмы.

С августа 2023 года в госпитале ветеранов войн № 3 работает центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО – специализированная поликлиника для ветеранов, завершивших военную службу. Обращение в центр осуществляется по направлению из Единого центра поддержки и из поликлиник, также ветераны могут обратиться самостоятельно.

Ранее сообщалось, что с начала специальной военной операции активисты Городского центра профессионального и карьерного развития собрали и отправили свыше 80 тонн гуманитарной помощи. Грузы доставлялись адресно бойцам на линии боевого соприкосновения, в госпитали, а также жителям приграничных регионов.

Волонтеры передали более 10 тысяч единиц медикаментов, свыше 12 тысяч окопных свечей и паракордовых браслетов, а также 4 тысячи квадратных метров маскировочных сетей. Кроме того, было собрано более 7 тонн продуктов питания и средств личной гигиены.

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