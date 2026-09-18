Садовое кольцо частично перекроют 19 сентября из-за Московского мотофестиваля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Внешнюю сторону Садового кольца временно закроют для движения транспорта 19 сентября из-за проведения Московского мотофестиваля. Об этом сообщил столичный Дептранс в МАХ.

Ограничения начнут действовать с 12:00, движение будут поэтапно открывать по мере проезда мотоколонны.

В районе Садового кольца также временно ограничат подъезд к ряду городских объектов. В частности, ограничения затронут ТРК "Атриум", ТРЦ "Павелецкая Плаза", ТЦ "Смоленский Пассаж", Парк Горького, Театр кукол имени Образцова, Московский международный Дом музыки, Курский и Павелецкий вокзалы, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского и Филатовскую детскую больницу.

Кроме того, временно закроют проезд к Казанскому, Ярославскому и Ленинградскому вокзалам.

С 00:01 до 20:00 19 сентября ограничения введут на отдельных участках проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой. На этих участках также будет запрещена парковка. Водителям порекомендовали заранее планировать альтернативные маршруты для подъезда к местам ограничений.

Ранее на спорткластере на Севастопольском проспекте прошла военно-спортивная игра "Зарница: Равнение на Героя". В ней участвовали семь школьных команд Юго-Западного округа и воспитанники центра "Атлант".

Ребята преодолевали полосу препятствий, соревновались в бросках на точность и беге, проверяя силу, выносливость и командную работу, а после финиша всех ждала полевая кухня. Победители получили право выступить на всероссийских соревнованиях "Зарница 2.0" от "Движения первых".