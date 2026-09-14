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14 сентября, 12:13

Спорт

Москвичей пригласили на спортивный фестиваль "Выше только звезды"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Спортивный фестиваль "Выше только звезды" пройдет в Москве 19 сентября на крышах районных центров "Место встречи". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Мероприятие подведет итог летнего сезона проекта "Мой спортивный район" – специальной программы "На высоте". Тренировки состоятся на крышах районных центров "Экран", "София", "Прага" и "Ангара". К участию приглашаются москвичи от 16 лет и старше.

В течение дня тренеры проекта проведут серию 30-минутных занятий, направленных на развитие гибкости, улучшение осанки и баланса. В программе – растяжка, йога, зумба под латиноамериканские ритмы и фитрок – танцевальное направление, в котором используются барабанные палочки.

Программа фестиваля разделена на два блока: первый сеанс пройдет с 15:00 до 17:35, второй – с 17:35 до 20:00. Помимо тренировок, на крышах проведут лектории, посвященные здоровому образу жизни. Перед слушателями выступят диетолог Алексей Попов, диджитал-специалист Денис Негляд и специалист по общей и специальной физической подготовке Лариса Филимонова.

Кроме того, для гостей подготовлена тематическая викторина, победители которой получат сувениры от организаторов. Вход на все площадки свободный, необходима предварительная регистрация на сайте Мосгорспорта.

Ранее стало известно, что в Коммунарке построят мультиспортивный центр и футбольный манеж. В центре разместят залы для баскетбола, волейбола, велотренировок, тенниса, бадминтона, а также тренажерный зал. В манеже оборудуют основную зону с полем, зону для зрителей и помещения для тренировочного процесса и комфорта спортсменов.

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