Россиянка Мирра Андреева сохранила пятое место в рейтинге WTA

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Россиянка Мирра Андреева сохранила пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный список опубликован на сайте организации.

При этом Андреева продолжает оставаться первой ракеткой России. На Открытом чемпионате США спортсменка дошла до четвертьфинала, где проиграла американке Коко Гауфф.

Первая строчка обновленного рейтинга принадлежит представительнице Казахстана Елене Рыбакиной. Она стала победительницей Открытого чемпионата США, обыграв в финале белоруску Арину Соболенко, которая удерживала лидерство с октября 2024 года. В рейтинге Соболенко опустилась на второе место, третьей идет американка Джессика Пегула.

В первую сотню рейтинга из россиянок попали Диана Шнайдер (13-е место), Екатерина Александрова (21), Анна Калинская (22), Людмила Самсонова (50), Алина Корнеева (81) и Анна Блинкова (94).

Ранее сербский теннисист Новак Джокович расплакался во время матча первого круга US Open. Его соперником был аргентинец Мариано Навоне.

Джокович не смог преодолеть стартовый этап турнира Большого шлема впервые с 2003 года. В ходе игры ему потребовалась помощь медиков.

