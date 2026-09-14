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14 сентября, 21:40

Город

На ВДНХ прошел IV Открытый чемпионат Москвы по кибатлетике

Фото: Дмитрий Бровкин

В столице завершился IV Открытый чемпионат по кибатлетике. Соревнования проходили с 12 по 14 сентября в центре ассистивных технологий "Феникс" на ВДНХ. Их организовали при поддержке департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Кибатлетика – вид спорта, в котором люди с ограниченными возможностями здоровья соревнуются с помощью высокотехнологичных устройств. В этом году организаторы получили более 530 заявок из 67 регионов России и других стран. Это на 70% больше прошлогодних результатов.

Чемпионат собрал кибатлетов, разработчиков средств реабилитации, инженеров, врачей, реабилитологов, представителей общественных организаций и участников специальной военной операции. В рамках мероприятия работала выставка "Витрина инноваций", где отечественные компании показали более 100 разработок в области ассистивных технологий и медицины.

Ветеран боевых действий, член Ассоциации ветеранов СВО Александр Шелковой отметил, что такие проекты демонстрируют связку науки, инженерии и практики.

"Это показывает, как наука, инженерные команды и практика работают в связке, создавая инструменты для улучшения качества жизни", – сказал он.

Шелковой также добавил, что развитие отрасли опирается на промышленный потенциал столицы: сейчас в Москве более 13 миллионов квадратных метров промышленных площадей, а к 2030 году планируется увеличить их до 25 миллионов.

Деловая программа чемпионата была разделена на три дня: первый посвятили технологическому предпринимательству, второй – решениям для заботы о здоровье, третий – масштабированию бизнеса и привлечению инвестиций.

Участник СВО, ветеран боевых действий Эльдар Шарипов рассказал о реабилитации защитников Родины. По его словам, она опирается на развитие столичной медицины: в этом году на соискание Премии Москвы в этой области выдвинуто 57 проектов.

Благодаря современным технологиям и индивидуальному маршруту восстановления ветераны возвращаются к общественной жизни и участвуют в соревнованиях. Подготовка ведется в шести столичных учреждениях по девяти видам адаптивного спорта, в том числе следж-хоккею. В прошлом сезоне бойцы команды "Мужество" Московской академии хоккея выиграли столичный турнир "Кубок мужества" и стали чемпионами России в дивизионе "Лига героев".

Чемпионат служит площадкой для взаимодействия спорта, медицины, инженерии и предпринимательства. Разработчики тестируют устройства в условиях, приближенных к повседневным, реабилитологи оценивают их практическую пользу, а спортсмены демонстрируют возможности технологий.

Ранее сообщалось, что ветераны СВО и столичная молодежь проводят в столице совместные тренировки. Например, клуб "Город героев Москва" с помощью спорта поддерживает людей. А координатор Московской ассоциации ветеранов СВО по Центральному административному округу Сергей Карелин на своих занятиях передает технику и настрой на преодоление трудностей.

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