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14 сентября, 21:28

Технологии

Apple представила iOS 27 с ИИ-помощником Siri

Фото: depositphotos/mrsiraphol

Apple представила новую версию операционной системы iOS 27, которая дает пользователям доступ к голосовому помощнику Siri с искусственным интеллектом, следует из пресс-релиза компании.

"Siri AI, новое поколение интеллектуальных технологий Apple, мощные средства родительского контроля и обширный набор программных улучшений с сегодняшнего дня начинают постепенно внедряться в iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, а также на других платформах Apple", – говорится в сообщении.

О запуске Siri AI компания говорила еще в июне. Новая версия способна понимать личный контекст в сообщениях, электронных письмах, фотографиях и других материалах, чтобы помогать пользователям находить нужную информацию.

Помощник также отвечает на вопросы, связанные с контентом на экране, и может обращаться к интернету для получения актуальных данных. Кроме того, Siri AI интегрирована в камеру iPhone – она распознает объекты перед пользователем и выполняет на основе этого определенные действия.

В настоящее время Siri AI доступна на английском языке. В октябре добавится поддержка французского, японского, корейского, португальского и испанского языков.

В iOS 27 также появились настройки дизайна "жидкого стекла". Пользователи могут настроить внешний вид устройства от сверхпрозрачного экрана до полностью тонированного режима.

Кроме того, новая версия операционной системы включает набор функций родительского контроля. Среди них – "Безопасность общения", которая обнаруживает и блокирует жестокий контент. Вместе с тем обновленная функция "Экранное время" показывает среднее время использования устройства детьми и самые популярные приложения.

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