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10 сентября, 16:55

Технологии

Samsung высмеяла Apple после презентации iPhone Duo

Фото: 123RF.com/josefkubes

Корпорация Samsung опубликовала серию насмешливых постов в соцсети X после презентации нового смартфона Apple iPhone Duo, обвинив компанию в копировании разработок. Публикации появились 9 сентября во время и после мероприятия.

Компания намекнула, что Apple предлагает мало нового, сопроводив сообщения хештегом "пора переключиться". Представленные аксессуары Samsung сравнил с приправами к блюду, которого нет.

Затем компания напомнила о собственном трехсекционном складном смартфоне Galaxy Z TriFold, заявив, что, пока Apple заставляет пользователей ждать, Samsung будет "складываться тремя способами". Другие новинки Apple компания сравнила с продолжением игры Sims, отметив, что все происходящее выглядит знакомым.

После этого Samsung напрямую намекнула на плагиат, предложив Apple сообщить, когда та закончит "разогревать остатки" чужих разработок. В отдельном посте компания извинилась перед игрой Duolingo, подчеркнув, что Apple "скопировала" и ее.

"Мне так жаль, DuoLingo. Они нас тоже скопировали", – говорится в одном из постов.

Функцию использования iPhone Duo в качестве настольных часов Samsung сравнила с "днем сурка". В последней публикации компания заявила, что презентация не была ни дальнобойной, ни захватывающей, но все же состоялась, вновь сопроводив пост хештегом "пора переключиться".

Apple представила первый в своей истории складной iPhone Duo 9 сентября. Также компания показала iPhone 18, iPhone 18 Pro Max, часы Apple Watch Series 12 и AirPods 5-го поколения.

В Госдуме новые iPhone 18 Pro и Duo раскритиковали. По словам депутата Виталия Милонова, обновления компании оказались незначительными по сравнению с прошлогодним флагманом. Он также отметил, что складные смартфоны уже не являются новой технологией для рынка, поэтому появление такого устройства не выглядит технологическим прорывом.

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