El Caso: в Испании мужчина разрешил брату и друзьям изнасиловать свою возлюбленную

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В испанской Валенсии полиция задержала четверых мужчин по подозрению в групповом изнасиловании женщины, сообщает El Caso.

Как рассказала потерпевшая, организатором преступления стал ее 51-летний бывший возлюбленный. Он преследовал женщину и угрожал ей, а затем предложил своему брату и двум друзьям надругаться над ней.

Чтобы сломить сопротивление, мужчина шантажировал партнершу непристойными видео, снятыми на мобильный телефон без ее согласия.

После обращения пострадавшей в полицию насильника задержали. Вместе с ним под стражу взяли остальных нападавших в возрасте от 44 до 53 лет.

Ранее стало известно, что 65-летний миллионер из Великобритании годами насиловал женщин в подвале своего поместья. При этом в 2002 году мужчину уже осуждали на два года тюрьмы по заявлению одной из работниц.

Согласно показаниям пострадавших, он устроил в подвале специальную камеру, где избивал, пытал и насиловал их. Часто мужчина приглашал на работу иностранок.