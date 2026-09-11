Трамп заявил, что не сожалеет об атаке на Иран

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не испытывает сожалений из-за атаки на Иран. Об этом он сказал в интервью Fox News, отвечая на вопрос, не повысил ли бы отказ от военных действий шансы республиканцев на победу на промежуточных выборах в конгресс.

"Нет, я не верю в слово "сожаление". Всегда можно немного усомниться в себе, и несколько человек спрашивали меня об этом. Но если бы мне пришлось сделать это снова, я бы поступил точно так же", – отметил Трамп.

Он также допустил, что война с Ираном может закончиться до ноябрьских выборов в США. Одновременно Трамп заверил, что она точно завершится сразу после них.

Ранее американские военные уничтожили пять иранских нефтяных танкеров в Персидском заливе. Под удары попали суда в районе островов Харк и Джаск. Экипаж кораблей был эвакуирован.

В ответ на обстрел танкеров иранские войска нанесли ракетные удары по двум авиабазам в Иордании, которые использует американская армия. По данным СМИ, всего по авиабазам Муваффак-Салти и Принц Хасан было выпущено не менее 20 ракет.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) также заявил, что его воздушно-космические силы нанесли удары баллистическими ракетами по двум эсминцам Военно-морских сил США. Атаке подверглись боевые корабли DDG-119 и DDG-53, оснащенные крылатыми ракетами и системой Aegis.