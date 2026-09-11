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11 сентября, 03:47

Общество

Общемосковский крестный ход планируют проводить ежегодно

Фото: Агентство ''Москва''/Дмитрий Белицкий

Общемосковский крестный ход планируют сделать ежегодным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Синодального миссионерского отдела, заместителя управляющего делами Московской патриархии архиепископа Зеленоградского Савву.

Он рассказал, что традицию больших московских крестных ходов фактически возродили при поддержке городских властей.

"Надеюсь, что не будет препятствий тому, чтобы такой крестный ход стал ежегодным", – добавил Савва.

В этом году Общемосковский крестный ход состоялся 6 сентября, он стартовал у храма Христа Спасителя. Маршрут пролегал по Пречистенской и Фрунзенской набережным и улице Хамовнический вал. Общая протяженность пути составила около 6 километров, время в пути – от 1,5 до 2 часов.

Крестный ход завершился около Новодевичьего монастыря. У стен обители верующие прошли мимо святынь, которые пронесли в ходе: Смоленской иконы Божией Матери, мощей святого великого князя Димитрия Донского и иконы Всех святых Московских.

Верующие рассказали, как прошел крестный ход в Москве

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