ТАСС: сын доцента МГУ Каменевой признался в организации ее убийства

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Сын доцента Высшей школы государственного аудита МГУ Анны Каменевой сознался в убийстве матери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Вину 17-летний подросток признал, в содеянном сознался и рассказал следствию подробности совершенного им вместе со знакомым преступления", – рассказал собеседник агентства.

Тело 43-летней Каменевой с резаной раной в области шеи нашли 26 августа в Московской области. Она занимала должность доцента кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита МГУ.

Каменева была вдовой бывшего вице-премьера Дагестана и экс-депутата Госдумы Гаджи Махачева. После его смерти между Каменевой и его бывшей супругой возник имущественный спор.

Позже стало известно о задержании сына Каменевой. Ему было предъявлено обвинение в убийстве матери, совершенном группой лиц. Молодого человека заключили под стражу. Предполагаемый убийца объявлен в розыск и арестован заочно.

По данным СМИ, мотив убийства не был связан с деньгами – сын попросил своего друга избавиться от матери из-за личных неприязненных отношений. В день убийства он отвлекал домработницу на первом этаже частного семейного дома, чтобы его 19-летний знакомый смог войти в спальню Каменевой на втором этаже.