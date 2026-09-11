Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 04:58

Происшествия
Главная / Новости /

ТАСС: сын доцента МГУ Каменевой признался в организации ее убийства

Сын доцента МГУ Каменевой сознался в организации ее убийства – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сын доцента Высшей школы государственного аудита МГУ Анны Каменевой сознался в убийстве матери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Вину 17-летний подросток признал, в содеянном сознался и рассказал следствию подробности совершенного им вместе со знакомым преступления", – рассказал собеседник агентства.

Тело 43-летней Каменевой с резаной раной в области шеи нашли 26 августа в Московской области. Она занимала должность доцента кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита МГУ.

Каменева была вдовой бывшего вице-премьера Дагестана и экс-депутата Госдумы Гаджи Махачева. После его смерти между Каменевой и его бывшей супругой возник имущественный спор.

Позже стало известно о задержании сына Каменевой. Ему было предъявлено обвинение в убийстве матери, совершенном группой лиц. Молодого человека заключили под стражу. Предполагаемый убийца объявлен в розыск и арестован заочно.

По данным СМИ, мотив убийства не был связан с деньгами – сын попросил своего друга избавиться от матери из-за личных неприязненных отношений. В день убийства он отвлекал домработницу на первом этаже частного семейного дома, чтобы его 19-летний знакомый смог войти в спальню Каменевой на втором этаже.

Читайте также


происшествия

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика