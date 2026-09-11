Новые детские и спортивные площадки появились в жилом квартале в Отрадном

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

На северо-востоке Москвы завершилось благоустройство квартала между улицами Декабристов (дом 32) и Якушкина (дом 6). Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы, передал портал мэра и правительства столицы.

Дворовая территория представляет собой каре, ограниченное тремя жилыми домами и детсадом. Раньше значительную часть пространства занимали крытая автостоянка и большая хоккейная коробка.

Оборудование детской площадки за годы эксплуатации износилось, по двору пролегали стихийные тропы, а автомобили парковали хаотично. Освещение было недостаточным: использовались устаревшие ламповые светильники, на отдельных участках опоры отсутствовали.

Проект благоустройства разработали с учетом предложений жителей. Один из главных вопросов касался хоккейной коробки: летом она пустовала, а зимой из-за большой площади не всегда удавалось поддерживать качество льда. Жители предложили создать многофункциональное пространство, востребованное круглый год.

В итоге вместо одной коробки оборудовали три площадки: спортивную для тренировок на свежем воздухе, многофункциональную для футбола и баскетбола, а также хоккейную. На первой установили два комплекса для воркаута и три тренажера.

Детские зоны также изменились. Первоначально планировалась одна площадка для младших школьников с оборудованием для лазанья, лабиринтом, игровым комплексом, батутами и качелями, а также 12 малыми архитектурными формами. После обсуждения с жителями добавили отдельную площадку для детей младшего возраста: невысокий игровой комплекс в виде желтого катка для укладки асфальта, песочницу, качели и балансир.

Пешеходную зону привели в порядок: стихийные тропинки, ведущие к площадкам и детскому саду, заменили асфальтированными дорожками. Территория стала доступна для маломобильных горожан и родителей с колясками.

Специалисты реконструировали систему наружного освещения, установив 18 современных опор. На месте хаотичной парковки, где ранее размещалась стоянка на 55 машин, создали организованное парковочное пространство для 75 автомобилей.

Ранее завершились работы по благоустройству во дворе дома 10, корпуса 2, на Ореховом бульваре в районе Орехово-Борисово Южное. Специалисты отремонтировали пешеходные дорожки и тротуары, привели в порядок газоны и заменили оборудование на спортивных и детских игровых зонах. Разрозненные участки объединили в единый многофункциональный кластер для занятий спортом, игр и отдыха.

