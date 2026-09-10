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10 сентября, 07:11

Город

Спортивно-игровой кластер открылся на Ореховом бульваре после благоустройства

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Работы по благоустройству завершились во дворе дома 10, корпуса 2, на Ореховом бульваре в районе Орехово-Борисово Южное. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы, передал портал мэра и правительства столицы.

Специалисты отремонтировали пешеходные дорожки и тротуары, привели в порядок газоны и заменили оборудование на спортивных и детских игровых зонах. Разрозненные участки объединили в единый многофункциональный кластер для занятий спортом, игр и отдыха.

На детской площадке установили современные игровые комплексы для ребят разных возрастов вместо устаревших малых архитектурных форм. Здесь появились качели, карусели, балансиры и горки, а также мягкое всесезонное покрытие из искусственной травы. В центре игрового пространства разместили трехмерный лабиринт в виде сложной геометрической фигуры из прочных канатных сетей для лазания детей старшего возраста.

Обновили и спортивную инфраструктуру. В отремонтированной хоккейной коробке заменили сетчатое ограждение и установили баскетбольные стойки, зимой там разместят хоккейные ворота.

Рядом оборудовали площадку для воркаута с уличными тренажерами и установили столы для настольного тенниса. На дворовой территории также отремонтировали асфальтобетонное покрытие дорог и тротуаров.

Ранее в районе Хорошёво-Мнёвники завершили благоустройство участков улиц Демьяна Бедного и Маршала Тухачевского. В ходе работ воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию, проложили дополнительную ливневую канализацию. На тротуарах и проезжей части уложили новое покрытие.

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