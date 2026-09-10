Московская чайная выставка пройдет на ВДНХ с 10 по 13 сентября

Фото: пресс-служба ВДНХ

VIII Московская чайная выставка пройдет в павильоне № 55 на ВДНХ с 10 по 13 сентября. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

Гости смогут познакомиться с чайной культурой Китая и купить товары из-за рубежа. Свою продукцию представят 50 компаний-участниц.

"Продукция будет интересна не только розничному покупателю, но и дистрибьюторам и закупщикам российских компаний", – уточнили в сообщении.

На выставке представят классический улун, белый и желтый чай, а также органические чаи малых производителей из провинций Юньнань, Фуцзянь, Чжэцзян, Аньхой и Хубэй.

Для домашней чайной церемонии можно будет приобрести авторскую и серийную керамику, фарфоровые чайники, гайвань, приборы для заваривания, подносы и другие аксессуары. При покупке чая в подарок его упакуют в традиционные китайские деревянные и бамбуковые короба. Также на выставке будут продаваться выпечка и десерты.

Посетителей также ждут мастер-классы по китайской каллиграфии, дегустационные сессии региональных чайных брендов и презентации производителей чайной посуды. Кроме того, состоятся международные показательные выступления мастеров чайной церемонии.

Вход на выставку бесплатный, однако необходима предварительная регистрация на сайте выставки.

Между тем до 27 сентября на "Городской ферме" ВДНХ проходит осенний фестиваль урожая "Битва гигантов". Для посетителей подготовили выставку гигантских овощей, кулинарное и карвинг-шоу, мини-ярмарку, фотозону, лекции, кинопоказы и парад костюмов на воде. Вход на фестиваль осуществляется по билетам на "Городскую ферму".