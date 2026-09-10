Фестиваль "Парковая симфония" завершится концертом в саду "Эрмитаж"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Заключительный концерт фестиваля "Парковая симфония" состоится 12 сентября в саду "Эрмитаж" – начало музыкальной программы запланировано на 19:00. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На сцене выступят 30 музыкантов большого симфонического оркестра "Империал". В коллективе играют исполнители на струнных, деревянных и медных духовых инструментах, а также перкуссионисты. Оркестр специализируется на масштабных постановках, объединяющих классическую музыку, театральные элементы и современные технологии.

Гости услышат произведения Арама Хачатуряна, Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича. В программу также включили симфонические версии известных мелодий из "Игры престолов", "Властелина колец", "Пиратов Карибского моря" и других фильмов и сериалов.

В течение сезона "Парковая симфония" знакомила москвичей и туристов с классической и современной музыкой. Концерты проходили в городских парках под открытым небом, объединяя музыкальное искусство с природой и городской средой. Проект посвящен идее взаимодействия артистов и публики через музыку.

Посещение мероприятий фестиваля бесплатное. Информацию о программе и расписании концертов публикуют на официальных ресурсах столичных парков.

Проведение культурных мероприятий в городских парках также направлено на реализацию в Москве целей и задач национального проекта "Семья".

Также с 10 по 27 сентября в столице на "Городской ферме" ВДНХ пройдет осенний фестиваль "Битва гигантов". Гости мероприятия увидят выставку гигантских овощей и смогут посетить кулинарное и карвинг-шоу, мини-ярмарку, лекции, образовательные программы, кинопоказы и парад костюмов на воде.