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10 сентября, 15:24

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Врач Кондрахин: от смартфона можно заразиться стафилококком и кишечной палочкой

Врач назвал список опасных болезней, которыми можно заразиться от телефона

Фото: 123RF.com/arthurhidden

Игнорирование гигиены при использовании мобильного телефона может привести к серьезным заболеваниям, среди которых стафилококк или кишечная палочка. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на врача-терапевта Андрея Кондрахина.

Утверждение о том, что смартфоны являются переносчиками для золотистого стафилококка и кишечной палочки, ранее было научно доказано исследованием ученых из Университета Бонда.

Врач подтвердил достоверность высказывания, назвав смартфон одной из самых грязных вещей, которыми пользуется человек. Специалист добавил, что через устройство может передаваться инфекция, а самой безобидной из них считается золотистый стафилококк, от которого на лице появляются язвочки.

"Самое опасное – это передача кишечной палочки, потому что мы взяли телефон, тут же взяли, например, картошку фри – и вот, пожалуйста, мы заразились. Также это может быть любой вирус, в том числе и гриппа", – сказал Кондрахин.

Он подчеркнул, что телефон желательно протирать специальными салфетками хотя бы раз в день, а также не брать устройство с собой в кровать, не забывать мыть руки и пользоваться антисептиками.

Ранее биолог Дмитрий Сафонов сообщил, что некоторые виды мух, в том числе осенние жигалки, могут переносить возбудителей ряда бактериальных инфекций, включая туляремию и сибирскую язву. Эти мухи обитают в местах с разлагающейся органикой и отходами, поэтому могут механически переносить различные патогены.

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