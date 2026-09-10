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10 сентября, 11:34

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Эксперт Мокрышева: каждый третий россиянин страдает ожирением

Эксперт рассказала, сколько граждан России страдают ожирением

Фото: depositphotos/belchonock​

Ожирение диагностировано примерно у каждого третьего россиянина, еще у трети граждан есть избыточный вес. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России Наталью Мокрышеву.

По ее словам, в общей сложности не менее 40 миллионов жителей страны имеют избыточный вес или предожирение и нуждаются в профилактике ожирения. Для этого специалист порекомендовала пересмотреть пищевые привычки и увеличить физическую активность.

Мокрышева также призвала не пытаться самостоятельно лечить диагностированное ожирение лекарственными препаратами. Эксперт отметила, что терапия должна проходить исключительно под наблюдением врача.

Ранее Мокрышева рассказала об основных причинах развития диабета. Среди них – низкая физическая активность или гиподинамия и неправильное питание, которое включает переработанные продукты и сахар. Также на появление диабета влияют состояние хронического стресса и перенесенные инфекции.

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