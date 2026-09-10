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10 сентября, 11:24

Общество

Подмосковные школы увеличат количество диагностик ЕГЭ для выпускников

Фото: mo.mosreg.ru

Подмосковные школы увеличат количество диагностик ЕГЭ для выпускников. Об этом сообщает издание "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу Минобразования региона.

Уточняется, что теперь для одиннадцатиклассников начнут проводить четыре диагностики в формате ЕГЭ, в прошлом году их было всего две.

Помимо того, увеличится и число тренировочных экзаменов. Первые тренировочные ЕГЭ в подмосковных школах планируют провести в период с 22 сентября по 2 октября.

В рамках новой стратегии подготовки школьники со второго полугодия 11-го класса будут обучаться по индивидуальным планам, в которых основной акцент сделают на выбранные предметы.

Как подчеркнула вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева, для достижения высоких результатов выпускники должны как можно раньше выбрать предметы, которые они хотят сдавать на ЕГЭ.

В этом им также могут помочь профориентационные мероприятия, которые партнерские вузы и предприятия будут проводить с сентября.

Ранее Рособрнадзор опубликовал проект изменений в ЕГЭ-2027, которые коснулись экзамена по истории. Число заданий увеличится с 21 до 22, а максимальный первичный балл – с 42 до 43.

Подход к ОГЭ и ЕГЭ изменился для школьников 9-х и 11-х классов

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