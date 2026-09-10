Tenet Plus объявил в России старт продаж кроссовера L4 по цене от 2,5 млн руб

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Автомобильный бренд Tenet Plus объявил о старте продаж городского кроссовера L4 в России в двух комплектациях "Стайл" и "Элегант" по цене приблизительно 2,5 и 2,7 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Уточняется, что модель L4 является пятиместным кроссовером длиной 4,5 метра, шириной 1,8 метра и высотой 1,6 метра. Автомобиль также имеет передний привод, 1,5-литровый турбированный двигатель в 147 лошадиных сил и 6-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Бренд Tenet Plus был создан российской компанией "АГР Холдинг", которая владеет бывшими заводами Volkswagen в Калуге, а также Hyundai и General Motors в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что кроссовер Hongqi HS6 официально выйдет на российский рынок во второй половине 2027 года.

Модель комплектуется установкой PHEV, в состав которой входят бензиновый двигатель рабочим объемом 1,5 литра и электрические моторы. Совокупная отдача составляет 495 лошадиных сил.