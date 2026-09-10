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10 сентября, 14:23

Шоу-бизнес

Татьяна Буланова не станет отменять концерты после эвакуации в Сочи

Фото: ТАСС/Евгений Стукалин

Певица Татьяна Буланова выступит в Лазаревском и Геленджике после того, как ее концерт в Сочи пришлось досрочно прервать из-за атаки ВСУ. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на директора певицы Сергея Хрусталева.

По его словам, артистка чувствует себя хорошо и отменять следующие выступления не планирует. Хрусталев уточнил, что к моменту эвакуации Буланова успела отработать больше половины программы. После объявления об опасности концерт остановили, а зрителей и певицу вывели из помещения.

"Татьяна Ивановна вместе со зрителями, со всеми была", – отметил директор артистки.

Атака украинских безэкипажных катеров на сочинское побережье произошла вечером 9 сентября. Под ударом оказалась прибрежная инфраструктура и участок Приморской набережной.

В результате пострадали 28 человек, среди них – двое детей. В связи с произошедшим власти города закрыли для посещения пляжи от "Маяка" до "Приморского".

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