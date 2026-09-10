Группа Nirvana получит премию Video Vanguard на MTV VMA

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Музыкальная группа Nirvana станет обладателем почетной премии Video Vanguard на церемонии MTV Video Music Awards (VMA), которая пройдет 27 сентября. Об этом сообщается в соцсетях премии.

Объявление было сделано ровно через 34 года после первого выступления коллектива на VMA. Nirvana впервые поднялась на сцену церемонии в 1992 году.

Пока неизвестно, выступят ли на этот раз оставшиеся участники группы – Дейв Грол, Крист Новоселич и Пэт Смир. После смерти Курта Кобейна они время от времени воссоединялись для разовых трибьют-концертов с разными вокалистами. Обычно лауреаты Video Vanguard исполняют попурри из своих главных хитов.

Video Vanguard – почетная награда MTV за вклад в развитие музыкальных клипов и визуальной поп-культуры. Ее вручают с самой первой церемонии VMA в 1984 году. С 1991-го премия носит имя Майкла Джексона, получившего ее в 1988-м. Среди предыдущих обладателей – Мэрайя Кэри, Кэти Перри, Шакира и Ники Минаж.

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