Уголовное дело возбуждено после массового отравления школьников на Кубани

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Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления учеников в школе № 6 Каневского района Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Несколько детей госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. По данным СК, угрозы жизни и здоровью пострадавших нет.



Сотрудники ведомства уже осмотрели место происшествия. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

О массовом отравлении школьников в Краснодарском крае стало известно 10 сентября. Точное количество пострадавших пока не раскрывалось. Районная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

Ранее в детском саду № 76 Калининграда госпитализация потребовалась 12 воспитанникам после заражения сальмонеллезом. Специалисты начали санитарно-эпидемиологическое расследование, чтобы установить обстоятельства вспышки.