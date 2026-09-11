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Экономика

Производитель алюминиевых банок Canpack объявил о полном уходе из России

Фото: depositphotos/Zoooom

Производитель алюминиевых банок и стеклянных бутылок Canpack полностью ушел из России, продав оставшиеся доли в своих бывших предприятиях. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Canpack Group, Inc. сегодня объявил о полном выходе из России путем продажи оставшихся номинальных долей участия в своих бывших российских предприятиях стороннему покупателю", – говорится в сообщении.

Сделка была завершена 10 сентября после получения всех необходимых разрешений государственных органов. Сумма продажи составила 122 миллиона долларов.

В декабре 2025 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому 100% долей в уставном капитале ООО "Кэн-Пак" и ООО "Кэн-Пак Завод упаковки" были переданы во временное управление ООО "СтальЭлемент".

В результате Canpack утратила финансовый, операционный и управленческий контроль над своими российскими активами и персоналом, хотя некоторые дочерние компании оставались номинальными акционерами предприятий. Производитель исключил российские активы из консолидированной отчетности и отразил убыток в размере 354,7 миллиона долларов.

Canpack входит в Giorgi Global Holdings и специализируется на выпуске алюминиевых банок для напитков, стеклянных бутылок и металлических крышек. Штат компании насчитывает около 8,5 тысячи человек, подразделения расположены в 15 странах.

Ранее советник президента РФ Антон Кобяков заявлял, что в России продолжают работать более 300 американских компаний, несмотря на запреты и рекомендации властей США. Западные инвесторы не прекращали взаимодействие с Россией, а часть из них продолжает работу и в настоящее время.

Кобяков добавил, что многие европейские компании также оказались под давлением своих правительств, которые фактически вынуждают их сворачивать сотрудничество с Россией. Однако, по его словам, бизнес голосует деньгами и остается в стране.

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