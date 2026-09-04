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01:39

Политика

В России остается более 300 американских компаний

Фото: depositphotos/borjomi88

Более 300 американских компаний продолжают работать в России, несмотря на запреты и рекомендации властей США. Об этом в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

По его словам, американские компании сохраняют присутствие на российском рынке, даже когда официальный Вашингтон прямо запрещает или не рекомендует им это делать. Кобяков отметил, что западные инвесторы не прекращали взаимодействие с Россией, а часть из них продолжает работу и в настоящее время.

Советник президента подчеркнул, что уходить с российского рынка никто не хочет. Бизнес осознает ценность таких деловых связей и собственные коммерческие интересы.

Он добавил, что многие европейские компании также оказались под давлением своих правительств, которые фактически вынуждают их сворачивать сотрудничество с Россией. Однако, по словам Кобякова, бизнес голосует деньгами и остается в стране.

Ранее американская компания Google подала заявки на регистрацию восьми товарных знаков в России. Согласно документам, заявки в Роспатент поступили в августе 2026 года. В число логотипов вошли Google Meet, Gmail, Google Keep, Google Drive, Google Forms, Google Chat, Google Cloud и Magic Pointer.

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