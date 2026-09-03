Наблюдательный совет Volkswagen одобрил сокращение 50 тысяч рабочих мест

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Наблюдательный совет Volkswagen одобрил программу реструктуризации, предполагающую сокращение около 50 тысяч рабочих мест по всему миру. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителей компании.

Решение было принято единогласно после длительных обсуждений. Документ под названием "План будущего – 2030" предусматривает масштабную оптимизацию персонала, которая, как пояснили в концерне, необходима для реализации стратегии трансформации.

Кроме того, четыре завода VW – в Эмдене, Цвиккау, Ганновере и Неккарзульме – могут прекратить работу: компания не гарантирует им конкурентоспособную загрузку мощностей с 2031–2034 годов. Для этих площадок будут рассматриваться альтернативные варианты использования.

Также к концу июня 2027 года для европейских предприятий должна быть разработана концепция устойчивой производственной структуры. План также предполагает сокращение модельного ряда почти вдвое. Расходы на реструктуризацию оцениваются в сумму до 10 миллиардов евро.

В Volkswagen заявили, что новая программа создаст условия для повышения эффективности и конкурентоспособности концерна. Профсоюз IG Metall и производственный совет отметили, что принятое решение позволило избежать эскалации конфликта. По их словам, вопрос о выделении основного бренда Volkswagen и подразделения VW-Komponente в отдельные структуры снят с повестки.

Ранее руководство Volkswagen назвало положение концерна критическим. Шесть из девяти членов совета директоров оценили компанию как находящуюся под угрозой исчезновения. Еще трое расценили ситуацию как напряженную.