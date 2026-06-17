Der Spiegel: руководство Volkswagen назвало положение концерна критическим

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Немецкий автоконцерн Volkswagen AG находится под угрозой исчезновения. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на газету Der Spiegel.

По данным издания, на встрече членов совета директоров компании и наблюдательных советов топ-менеджеры пришли к мнению, что ситуация с Volkswagen Group стала критическая.

"Шесть из девяти членов совета директоров оценили компанию как находящуюся под угрозой исчезновения. Еще трое расценили ситуацию как напряженную", – рассказали журналисты.

Все опрошенные члены совета директоров Volkswagen высказались за полное изменение стратегии компании. В частности, они негативно оценили политику концерна на китайском и североамериканском рынках.

Как писало агентство Reuters, Volkswagen на фоне резкого падения прибыли в первом квартале 2026 года планирует ужесточить меры по сокращению расходов. Кроме того, возможна перестройка бизнеса из-за снижения спроса на автомобили, геополитической нестабильности и давления торговых пошлин.

В середине декабря 2025 года компания закрыла производство на заводе в Дрездене. Это стало первым случаем на территории Германии за весь период существования концерна.

При этом гендиректор Volkswagen Оливер Блюме заявлял, что немецкий автопром слишком долго "почивал на лаврах" и полагался на свои успехи, упустив момент начала изменений на глобальном рынке.

