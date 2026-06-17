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17 июня, 13:59

Происшествия

Минспорта Белоруссии взяло на контроль ситуацию с атакой на автобус с детьми под Брянском

Фото: телеграм-канал "Министерство спорта Республики Беларусь"

Министерство спорта Белоруссии взяло на особый контроль дело об атаке украинского беспилотника на автобус с детской футбольной командой в Брянской области. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Тем временем футбольный клуб "Динамо Брянск" сообщил о готовности предоставить гостиницу на своей учебно-тренировочной базе для размещения семей пострадавших на время лечения и восстановления.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала инцидент в беседе с ТАСС, назвав его очередным терактом со стороны Киева.

"(Киев. – Прим. ред.) охотится на мирных граждан, особенно на детей", – сказала представитель дипведомства.

ВСУ атаковали с помощью беспилотника автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, следовавший через Брянскую область, днем 17 июня. В результате погибла сопровождавшая спортсменов женщина, а также госпитализированы семь человек, в том числе пятеро детей.

По факту произошедшего СК России возбудил уголовное дело о теракте. Всего в салоне находились 44 человека, включая 28 детей-спортсменов.

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