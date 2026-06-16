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16 июня, 16:53

Происшествия

Более 90% полотна панорамы Севастополя уничтожено после пожара из-за атаки БПЛА

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Более 90% полотна и свыше 99% предметного плана панорамы Севастополя уничтожено в результате пожара, возникшего после атаки украинского беспилотника на здание музея. Об этом сообщили в пресс-службе Музея обороны Севастополя.

"В ходе визуального осмотра установлено, что уцелели предметы, в частности пушки и ядра, металлические элементы экспозиции" , – говорится в сообщении музея в канале МАХ.

При этом часть предметов удалось сохранить благодаря реставрационным работам, которые проводились до происшествия. Экспонаты были заранее изъяты из экспозиции, а над предметным планом установили защитную конструкцию. Сохраненные экспонаты планируется использовать при восстановлении панорамы.

ВСУ нанесли удар по музею-панораме "Оборона Севастополя" ночью 10 июня, в результате чего начался пожар, который ликвидировали только 11-го числа. Панорама, воссозданная советскими художниками после Великой Отечественной войны, оказалась практически уничтожена, однако сохранившиеся оригинальные фрагменты полотна Франца Рубо чудом уцелели.

Позже зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что музей будет восстановлен, деньги на это уже найдены, а ряд организаций согласились профинансировать работы. Директор музея Михаил Смородкин оценивал сроки восстановления здания и воссоздания картины примерно в 5 лет.

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