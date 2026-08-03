В столице завершился отбор участников новой программы для инноваторов

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В столице завершился отбор участников новой программы для российских инноваторов "Техлаб Москва". Она ориентирована на разработку и внедрение наукоемких решений на базе искусственного интеллекта в разных сферах – от робототехники до новых материалов, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

В первом потоке конкурсантам нужно было подготовить варианты решения 10 технологических задач компаний-заказчиков. Среди запросов бизнеса – создание ИИ-ассистента, промышленного робота и системы автоматизированной проверки документов.

"За три месяца заявки подали больше 1,2 тысячи человек из 53 регионов России. Эксперты отсмотрели предложения и выбрали 50 сильнейших команд, в состав которых вошли исследователи, инженеры, доктора наук, выпускники и сотрудники ведущих вузов страны. Теперь участникам предстоит доработать свои продукты, подготовить их к тестированию и выводу на рынок", – отметила Сергунина.

Один из коллективов по запросу крупного банка создал программу, которая автоматически собирает информацию о законопроектах и нормативных актах из открытых государственных источников. Сервис анализирует данные, готовит краткое изложение изменений и ранжирует их по заданным параметрам. Результаты могут быть полезны как сотрудникам финансовой организации, так и ее клиентам из числа малого и среднего бизнеса.

Российский девелопер поставил задачу автоматизировать проектирование дополнительного армирования зданий при цифровом моделировании. Среди предложенных решений – система, основанная на технологиях компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Она изучает расчеты по будущему строению, определяет, где требуется дополнительное армирование, и вносит изменения в модель. При этом финальное решение остается за специалистом.

Другая группа участников продолжит работу над цифровым ассистентом для подбора поставщиков. ИИ-помощник самостоятельно запрашивает предложения у потенциальных партнеров, анализирует ответы, проверяет соответствие материалов требованиям и ГОСТам и формирует список лучших вариантов.

Финальным этапом программы станет демодень, который пройдет осенью в рамках Московского стартап-саммита. Команды представят свои проекты заказчикам и инвесторам, а также смогут претендовать на гранты до двух миллионов рублей на внедрение разработок.

Ранее в Москве объявили победителей седьмого конкурса на соискание премии мэра "Новатор Москвы". Из более чем 1,7 тысячи заявок эксперты отобрали 180 финалистов, а затем определили 36 лауреатов, которые получили денежные премии из фонда 20,7 миллиона рублей.

Самыми популярными направлениями стали "Медицина и фармацевтика" (21%), "Промышленность" (19%) и новая категория "Креативные индустрии" (14%). Больше половины заявок поступило от молодежи 14–35 лет. По итогам прошлого года совокупный оборот победителей и призеров превысил 10,5 миллиарда рублей.