Врач Кашух: сорняки чаще всего вызывают аллергию в августе

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Сорняки чаще всего вызывают аллергию в августе. Об этом сообщила RT врач Екатерина Кашух.

По ее словам, организм может негативно реагировать на амброзию, которая активно выделяет пыльцу с конца июля до начала осени, в некоторых случаях – почти до октября.

"Ее микроскопические частицы легко переносятся потоками воздуха на значительные расстояния, поэтому контакт возможен даже там, где растение не растет поблизости", – рассказала Кашух.

Специалист добавила, что полынь, лебеда, подорожник, крапива также могут вызывать аллергическую реакцию. В южных регионах этот список дополняют циклахена и подсолнечник. Кроме того, врач указала, что в сырую погоду ситуацию усугубляют споры плесневых грибов.

Кашух отметила, что при аллергии на пыльцу у человека возникает зуд в носу и глазах, обильные водянистые выделения и покраснения слизистых оболочек. Он часто чихает, также возможен сухой кашель. У людей с бронхиальной гиперреактивностью может возникать затрудненность дыхания.

Врач обратила внимание на то, что некоторые люди путают аллергию с вирусными заболеваниями. В первом случае у человека нет повышения температуры, боли в горле, а антигистаминные препараты облегчают состояние.

Наряду с этим Кашух указала, что люди, чей организм негативно реагирует на полынь, могут иметь перекрестную аллергию. В период ее цветения некоторые продукты вроде сельдерея или меда провоцируют зуд и покалывание во рту.

Для профилактики специалист посоветовала регулярно проверять данные о концентрации пыльцы и ограничивать свое пребывание на улице утром. Также рекомендуется держать окна в помещении закрытыми, часто проводить влажную уборку, использовать устройства для очистки воздуха.

После прогулки следует умыться или принять душ. По назначению врача нужно принимать антигистаминные лекарства.

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