Baza: россияне стали чаще страдать от непереносимости лактозы

Фото: depositphotos/Lihodeev​

Россияне стали чаще страдать от непереносимости лактозы. Число выявленных случаев вторичной лактазной недостаточности за последние 5 лет увеличилось в 4 раза, сообщило издание Baza в своем канале в мессенджере MAX.

Как отмечается в материале, патология все чаще диагностируется как приобретенная, а не генетическая. Особенно распространена она среди женщин в возрасте от 20 до 40 лет. По словам гастроэнтеролога Рустема Садыкова, это связано с большей чувствительностью кишечника и ростом числа заболеваний желудочно-кишечного тракта, которые напрямую влияют на выработку фермента лактазы.

Одновременно растет и статистика первичной генетической лактазной недостаточности. Сейчас ею страдают 46% россиян – за последние 10 лет показатель вырос в среднем вдвое. Самый высокий уровень зафиксирован в Северной Осетии, Дагестане и Чечне, где патология встречается у 80% населения.

Тенденцию подтверждают и данные системы маркировки "Честный знак", согласно которым россияне все активнее покупают растительное молоко. Самым популярным стало банановое: с марта 2025 по июль 2026 года продано 8 миллионов литров на сумму 1,17 миллиарда рублей. На втором месте – миндальное (6,87 миллиона литров на 1,52 миллиарда), на третьем – кокосовое (1,26 миллиона литров на 272,4 миллиона).

Лидерами по потреблению растительного молока стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Самый низкий показатель отмечен в Чеченской Республике – 0,001 литра на тысячу человек.

Данный недуг является состоянием, при котором в тонком кишечнике не хватает фермента лактазы, отвечающего за расщепление молочного сахара (лактозы) на глюкозу и галактозу, рассказывала ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По ее словам, обнаружить данный недуг можно по 6 признакам: вздутие, метеоризм, диарея, урчание, тошнота и спазмы после употребления молока.

При этом эксперт подчеркнула, что непереносимость лактозы не является аллергией и не угрожает здоровью. Напротив, полный отказ от молока без соответствующей замены она связала с риском развития системного дефицита кальция.