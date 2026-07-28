28 июля, 08:38Транспорт
В аэропортах Жуковский и Домодедово временно вводили ограничения
Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев
Ограничения временно действовали в аэропортах Жуковский и Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
В настоящее время ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены. В Росавиации заявили, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения на полеты вводятся в аэропортах на фоне очередной попытки атаки вражеских беспилотников на Москву. В ночь на 28 июля в направлении столичного региона летело более 390 БПЛА. Большая часть из них была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.
Сергей Собянин заявил, что на подлете к столице был уничтожен 81 вражеский дрон. На местах падения обломков дронов находятся сотрудники спецслужб.