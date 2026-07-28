В аэропортах Жуковский и Домодедово временно вводили ограничения

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Ограничения временно действовали в аэропортах Жуковский и Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В настоящее время ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены. В Росавиации заявили, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на полеты вводятся в аэропортах на фоне очередной попытки атаки вражеских беспилотников на Москву. В ночь на 28 июля в направлении столичного региона летело более 390 БПЛА. Большая часть из них была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.

Сергей Собянин заявил, что на подлете к столице был уничтожен 81 вражеский дрон. На местах падения обломков дронов находятся сотрудники спецслужб.