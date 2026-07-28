Беспилотник попал в многоквартирный дом в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Воробьев LIVE"

Вражеский дрон попал в многоквартирный дом на улице Земской в подмосковном Чехове. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"На месте работают все экстренные и оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется", – добавил он.

В результате падения еще одного БПЛА произошло возгорание шин на открытой площадке. Пожарные подразделения уже тушат возгорание.

В деревне Ваулово, в садовом товариществе "Дубрава", загорелся частный дом. В момент происшествия людей в доме не было. Пожарные уже локализовали огонь. Между тем в СНТ "Ромашкино" в селе Дубна фрагменты дрона повредили дачный дом – пострадавших также не выявлено.

По словам Воробьева, силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедова, Подольска, Раменского и Коломны. Все оперативные службы работают в усиленном режиме.

Всего с полуночи над территорией Московского региона был ликвидирован 81 вражеский беспилотник. На всех местах падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

В связи с попыткой атаки БПЛА на столичный регион ограничения введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Все три авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с уполномоченными службами.