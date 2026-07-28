Экс-глава ФБР Коми попросил суд отклонить обвинения в угрозах Трампу

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Бывший директор Федерального бюро расследования (ФБР) Джеймс Коми подал ходатайство о снятии обвинений в угрозе президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает телеканал ABC.

Поводом стала публикация в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) фотографии, на которой из ракушек выложены цифры "8647". Федеральные прокуроры усмотрели в этом зашифрованную угрозу убийством, так как на сленге "86" означает "избавиться от кого-то", а "47" – порядковый номер президентства Трампа.

Адвокаты Коми настаивают, что обвинение нарушает Первую поправку к Конституции США о свободе слова. Они признают, что набор цифр является широко известным политическим лозунгом, выражающим оппозиционность президенту.

"В действительности тысячи предметов с этим лозунгом продаются в интернете и доступны и сегодня, а лозунг повсеместно демонстрировали на акциях протеста по всей стране в течение месяцев до того, как Коми сделал свою публикацию", – приводятся в ходатайстве слова защиты.

По мнению адвокатов, иск против Коми – это избирательное преследование "самого видного критика президента". Администрация Трампа уже пыталась привлечь бывшего главу ФБР к ответственности за его показания перед конгрессом по делу о якобы вмешательстве России в американские выборы.

Ранее сотрудники администрации Трампа сдали свои мобильные телефоны в рамках внутреннего расследования утечек данных о новом президентском самолете Air Force One. По данным СМИ, американский лидер пришел в ярость и потребовал регулярно докладывать ему о ходе разбирательства.

Кроме того, журналисты The New York Times получили повестки в суд после публикации материала о безопасности нового лайнера, подаренного Трампу Катаром. При этом журналисты перед выходом материала якобы получили запрос от ФБР с просьбой отложить публикацию.