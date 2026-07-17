Трамп заявил о сокрытии чиновниками уязвимостей избирательной инфраструктуры США

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Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором обвинил американских чиновников в многолетнем сокрытии правды о критической уязвимости избирательной инфраструктуры страны.

По его словам, гражданам врали о безопасности электронных машин для голосования и систем подсчета голосов, в то время как правительство знало, что они уязвимы и легко поддаются взлому.

Трамп сообщил, что сейчас США рассекречивают данные разведки, согласно которым системы голосования в крайней степени подвержены риску атак. Он отметил, что, согласно одной из оценок, противники Штатов, включая как минимум Россию, Китай, Иран, КНДР, а также негосударственные группы, имеют возможность влиять на американскую избирательную инфраструктуру.

В связи с этим американский лидер объявил о поручении аппарату Национальной разведки, Министерству юстиции, ФБР и ЦРУ провести расследование, чтобы выяснить, как и почему столь важная информация была сокрыта.

Он потребовал уволить причастных к этому, а также при необходимости предъявить им обвинения в уголовных преступлениях.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил Украину в попытках вмешательства в выборы США и Венгрии. Он подчернкул, что Вашингтону известно об этом и "это часть издержек работы с некоторыми элементами их системы".