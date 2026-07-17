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17 июля, 10:40

Происшествия

Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 4,9 тыс человек

Фото: AP/Ariana Cubillos

Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле достигло 4 930 человек. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на председателя Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригеса.

По его данным, подземные толчки привели к повреждению 856 зданий, из них 190 полностью разрушены.

"Погибли 4 930 человек, пострадали 16 740, спасены 6 462", – говорится в сообщении.

С 15 июля количество жертв увеличилось на 101 человека. После землетрясений без жилья остаются 17 907 человек. Еще 21 210 жителей находятся в 107 пунктах временного размещения.

Серия мощных подземных толчков произошла в Венесуэле 24 июня. Землетрясение стало самым сильным в стране за последние 126 лет, разрушения затронули Каракас и другие регионы. В стране продолжаются оценка зданий и работа пунктов временного размещения для лишившихся жилья.

Россия направила Венесуэле лекарства, продовольствие, палатки и предметы первой необходимости, а также группу специалистов для устранения последствий стихийного бедствия. Глава министерства иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль поблагодарил российский кабмин и директора латиноамериканского департамента МИД РФ Александра Щетинина.

Новости мира: 856 зданий повреждены при землетрясении в Венесуэле

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