Два человека погибли при атаке дронов ВСУ по машинам на трассе "Новороссия"

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Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали машины на трассе "Новороссия" у села Чонгар. В результате погибли два человека, сообщил в беседе с ТАСС пресс-секретарь губернатора Херсонской области.

Он уточнил, что удары были нанесены по федеральной трассе Р-280 около 16:00 по московскому времени. Повреждения получили четыре легковых автомобиля.

Кроме того, один человек пострадал. Личности погибших в настоящий момент устанавливаются.

Ранее украинский дрон атаковал девушку, которая ехала на мопеде в деревне Рыжевке Рыльского района Курской области. Она получила осколочные ранения живота, груди и бедра. Ее доставили в Курскую областную больницу.

