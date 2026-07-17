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17 июля, 21:14

Происшествия

Два человека погибли при атаке дронов ВСУ по машинам на трассе "Новороссия"

Фото: 123RF.com/vampy1

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали машины на трассе "Новороссия" у села Чонгар. В результате погибли два человека, сообщил в беседе с ТАСС пресс-секретарь губернатора Херсонской области.

Он уточнил, что удары были нанесены по федеральной трассе Р-280 около 16:00 по московскому времени. Повреждения получили четыре легковых автомобиля.

Кроме того, один человек пострадал. Личности погибших в настоящий момент устанавливаются.

Ранее украинский дрон атаковал девушку, которая ехала на мопеде в деревне Рыжевке Рыльского района Курской области. Она получила осколочные ранения живота, груди и бедра. Ее доставили в Курскую областную больницу.

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