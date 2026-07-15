Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА в пригороде Воронежа

Фото: 123RF.com/noriox

Мужчина получил ранения при падении обломков БПЛА в пригороде Воронежа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев на своей странице в MAX.

Уточняется, что из-за беспилотника ранения получил мужчина 1997 года рождения. Он находится в больнице.

Также повреждения выявлены в трех частных домах – в одном обломок повредил стену, в другом пострадали кровля и забор, а в третьем – только кровля. В одном из нежилых зданий выбиты стекла.

Ранее три человека получили ранения в результате атак БПЛА на Белгородскую область. Из-за удара FPV-дрона множественные осколочные ранения получили мужчина и женщина в городе Грайвороне. Другой БПЛА атаковал частный дом в селе Никольском Белгородского округа, где пострадал еще один мужчина.

В целом в ночь на среду, 15 июля, российские системы противовоздушной обороны отразили атаку 93 украинских беспилотников. Дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, а также над столичным регионом, Краснодарским краем и Крымом.

