Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июля, 07:55

Происшествия

Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА в пригороде Воронежа

Фото: 123RF.com/noriox

Мужчина получил ранения при падении обломков БПЛА в пригороде Воронежа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев на своей странице в MAX.

Уточняется, что из-за беспилотника ранения получил мужчина 1997 года рождения. Он находится в больнице.

Также повреждения выявлены в трех частных домах – в одном обломок повредил стену, в другом пострадали кровля и забор, а в третьем – только кровля. В одном из нежилых зданий выбиты стекла.

Ранее три человека получили ранения в результате атак БПЛА на Белгородскую область. Из-за удара FPV-дрона множественные осколочные ранения получили мужчина и женщина в городе Грайвороне. Другой БПЛА атаковал частный дом в селе Никольском Белгородского округа, где пострадал еще один мужчина.

В целом в ночь на среду, 15 июля, российские системы противовоздушной обороны отразили атаку 93 украинских беспилотников. Дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, а также над столичным регионом, Краснодарским краем и Крымом.

Читайте также


происшествиярегионы

В чем причина популярности дофаминовой эстетики?

Эксперты связывают тенденцию с усталостью от минимализма

Читать
закрыть

Нужны ли памятки по оказанию доврачебной помощи в школах?

Эксперты призывают назначать в каждом классе "санинструктора" с мини-аптечкой

Это нужно для оказания помощи при небольших травмах

Читать
закрыть

Как в России планируют улучшить качество рациона граждан?

Составлять рацион для граждан планируют на основе биохимии и нутригенетики

Методы помогают изучить гены и особенности метаболизма для правильной корректировки меню

Читать
закрыть

Почему не стоит увольняться вслед за начальником?

Эксперты уверены: могут возникнуть сложности с последующим трудоустройством

Читать
закрыть

Может ли лень быть полезной?

Подобное состояние, длящееся более 2 недель, может сигнализировать о начале депрессии

У лени могут быть и плюсы, если относиться к ней как к сигналу тела, а не как к врагу

Читать
закрыть

Как геймерство влияет на мозг пожилых?

На платформе можно будет найти мини-игры на развитие памяти и внимания

Читать
закрыть

Почему россияне стали заменять прием психолога походами в храм?

По данным журналистов, расценки священнослужителей значительно ниже стоимости психологов

Читать
закрыть

Введут ли США жесткие санкции против РФ?

Трамп: решение о возможном введении новых санкций против РФ будет принято в ближайшее время

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика